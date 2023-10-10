Клаудия Шейнбаум лидирует в президентской гонке в Мексике

00:16 2023-10-10
Клаудия Шейнбаум лидирует в президентской гонке в Мексике

Бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум уверенно опережает своего ближайшего соперника в борьбе за победу на президентских выборах в Мексике в следующем году

Опрос 800 избирателей, проведенный социологической фирмой Parametria, показал, что Шейнбаум, кандидат от правящего левого Движения национального возрождения (МОРЕНА), поддержан более чем половиной избирателей.

Конкурентами Шейнбаум являются Сочитла Гальвеза, кандидат от главного право-левого оппозиционного альянса, и бывший министр иностранных дел Марсело Эбрардом, баллотирующийся от Гражданского движения (MC), также оппозиционной партии.

Если Шейнбаум или Гальвеза победят на выборах 2 июня 2024 года, одна из них станет первой женщиной-президентом в истории Мексики.

61-летний Шейнбаум пользуется твердой поддержкой популярного президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, который не может баллотироваться снова, поскольку мексиканские законы ограничивают срок полномочий президента одним шестилетним сроком.

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