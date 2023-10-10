Хакеры используют Bluetooth для отслеживания действий полиции

Таким же способом можно узнать, когда активированы такие устройства, как нательные камеры или электрошокеры.

Современные полицейские комплекты переполнены технологиями с поддержкой Bluetooth, от электрошокеров и нательных камер до автомобильных ноутбуков. Даже кобуры для оружия, поставляемые некоторым полицейским, отправляют сигнал Bluetooth, когда оружие вынуто из кобуры.

Все устройства Bluetooth имеют уникальный 64-битный идентификатор, называемый MAC-адресом. Часто часть этого адреса состоит из уникального идентификатора организации (OUI), который, по сути, позволяет устройству сообщить, кем оно создано.

Идентификатор Bluetooth кажется тривиальным, но он может раскрыть много информации о том, где находятся полицейские и чем они занимаются, например, когда записывают их нательные камеры или они включают сирены, чтобы ответить на вызов.