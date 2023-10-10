Китай призывает Филиппины прекратить провокации в Южно-Китайском море

В Пекине считают, что провокации Филиппин противоречат международному праву и нарушают региональный мир и стабильность.

Территория Филиппин определена рядом международных договоров, и атолл никогда не был частью ее территории, говорится в резком заявлении министерства иностранных дел Китая.

В последние месяцы Филиппины отправляли припасы своим войскам, дислоцированным на военном форпосте времен Второй мировой войны на второй отмели Томаса, что побудило китайскую береговую охрану неоднократно развертывать суда для блокирования миссий по пополнению запасов.

Китай претендует на суверенитет почти над всем Южно-Китайским морем, указывая на линию на своих картах, которая пересекает исключительные экономические зоны Вьетнама, Филиппин, Малайзии, Брунея и Индонезии.