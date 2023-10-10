В российском модуле Международной космической станции произошла утечка охлаждающей жидкости

Эта система для регулирования бортовой температуры космонавтов. В заявлении Роскосмоса говорится, что экипаж МКС в безопасности.

Это последняя подобная утечка, с которой россиянам пришлось столкнуться в космосе за последнее время, после той, которая произошла в капсуле экипажа «Союза» в конце прошлого года

Тогда привело к замене космического корабля и отложенному возвращению его экипажа домой.

Несколько месяцев спустя у российского грузового космического корабля «Прогресс» произошла утечка охлаждающей жидкости.