Эрдоган открыл первую новую церковь в Турции за 100 лет

00:42 2023-10-10
Эрдоган открыл первую новую церковь в Турции за 100 лет

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье открыл первую церковь, построенную при поддержке правительства за 100-летнюю историю современной Турции.

Открытие Сирийской православной церкви Мор Ефрем знаменует собой важный культурный и политический момент как для Турции, так и для ее могущественного лидера.

Эрдоган за два десятилетия своего правления вызвал широкое осуждение за превращение древних церквей в мечети и превращение исламского консерватизма в ведущую социальную силу.

Он всегда возражал, что просто восстанавливает права набожных мусульман в строго светской республике, основанной фельдмаршалом Мустафой Кемалем Ататюрком в 1923 году.

Эрдоган заложил первый камень в строительство церкви для 17-тысячных ассирийских христиан Стамбула в 2019 году.

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