Эрдоган открыл первую новую церковь в Турции за 100 лет

Открытие Сирийской православной церкви Мор Ефрем знаменует собой важный культурный и политический момент как для Турции, так и для ее могущественного лидера.

Эрдоган за два десятилетия своего правления вызвал широкое осуждение за превращение древних церквей в мечети и превращение исламского консерватизма в ведущую социальную силу.

Он всегда возражал, что просто восстанавливает права набожных мусульман в строго светской республике, основанной фельдмаршалом Мустафой Кемалем Ататюрком в 1923 году.

Эрдоган заложил первый камень в строительство церкви для 17-тысячных ассирийских христиан Стамбула в 2019 году.