Талибы приостановили работу афганских консульских служб в Вене и Лондоне

Большинство посольств и консульств Афганистана укомплектованы людьми из бывшей администрации, поддерживаемой Западом, и около дюжины из них находятся под полным контролем администрации Талибана.

Некоторые страны сохраняют активные дипломатические миссии в Афганистане, включая Пакистан, Турцию, Катар и Китай, но международное сообщество по-прежнему опасается официального признания Талибана законными правителями Афганистана.

Приостановка консульских услуг в двух посольствах вступает в силу немедленно и до дальнейшего уведомления, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Абдул Кахар Балхи. Затронутые услуги включают выдачу и продление паспортов и виз.

Это событие произошло через несколько дней после того, как посольства Афганистана в Испании и Нидерландах опубликовали заявления, в которых подчеркивалась их координация и взаимодействие с властями Талибана в Кабуле.