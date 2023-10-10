Илон Маск может проиграть последнюю битву с SEC из-за расследования о Твиттере

В четверг агентство обратилось в федеральный суд с просьбой заставить Маска дать показания в рамках расследования его поглощения гиганта социальных сетей Twitter стоимостью 44 миллиарда долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам в третий раз подает на Маска в суд.

Новое дело снова проливает свет на необычайную вражду между самым богатым человеком в мире и самым влиятельным регулятором ценных бумаг, который в течение многих лет изо всех сил пытался поставить Маска под контроль.

По словам адвокатов, если Маск не подчинится суду, его, скорее всего, оштрафуют до тех пор, пока он не даст показания. Дальнейшее неповиновение может, в крайнем случае, привести к тюремному заключению.

Маск согласился дать показания 15 сентября, но за два дня до этого выдвинул ложные возражения и заявил, что не явится. Маск также отказался от предложений SEC дать показания в Техасе, где он живет, в октябре или ноябре, сообщила SEC.