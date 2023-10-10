Tesla объявила о новом масштабном партнерстве с крупной сетью отелей

Около 2000 отелей Hilton в США, Канаде и Мексике установят зарядные станции Tesla Universal Wall Connector, всего будет поставлено 20 000 зарядных устройств.

Это не только поможет водителям Tesla, испытывающим беспокойство по поводу запаса хода, но также облегчит жизнь всем водителям электромобилей, поскольку адаптер позволит любому электромобилю зарядить батарею.

Это также пойдет на пользу Hilton, поскольку компания отмечает, что поиск в Интернете информации о доступности зарядки электромобилей будет иметь решающее значение для гостиничного бренда, чтобы привлечь больше клиентов.

В компании Hilton заявили, что такой поиск перешел с четвертого на второй по величине фактор, побуждающий клиентов оставаться в одном из заведений бренда.