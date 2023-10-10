Президент Азербайджана предлагает мирные переговоры с Арменией в Грузии

Предложение было сделано в совместном заявлении для прессы с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в столице Грузии Тбилиси.

Оно прозвучало после того, как Азербайджан и его близкий союзник Турция решили не участвовать в запланированных мирных переговорах между Баку и Ереваном на полях саммита Европейского политического сообщества, состоявшегося 5 октября в Гранаде, Испания.

Согласно коммюнике, Грузия, которая граничит с Арменией и Азербайджаном и является третьей бывшей советской республикой на Кавказе, могла бы служить посредником между двумя странами.

В Армении сохраняются серьезные опасения, что у Баку могут быть планы на суверенную территорию Армении, особенно на южный регион Сюник, который Азербайджан называет Зангезурским коридором.