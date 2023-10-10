Tesla опубликовала видео тест-драйва Cybertruck

01:02 2023-10-10
Tesla опубликовала видео тест-драйва Cybertruck

Tesla поделилась видео тест-драйва своего Cybertruck, путешествующего по одному из самых сложных маршрутов в мире, по словам инженера компании, находившегося в автомобиле.

Используя два грузовика прямо с конвейера и устройство Starlink Mobility для публикации прямой трансляции на X, производитель электромобилей проследовал по маршруту ралли Baja 1000.

Это гоночная трасса по бездорожью, которая простирается на 900 миль и включает в себя горы, пустыни, леса и соленые пруды.

После старта в Сан-Диего Cybertruck, имеющий внедорожный режим, включающий пневматическую подвеску и активные амортизаторы, находился в пути уже около недели, когда в воскресенье трансляция вышла в эфир.

В электромобиле используется сверхпрочный композит со слоями стекла и полимеров, который поглощает и перенаправляет силу удара для повышения производительности и устойчивости к повреждениям.

Tesla Cybertruck дебютировал в Техасе еще в августе после того, как нехватка поставок повлияла на поставку критически важных компонентов и дату его первоначального запуска в 2019 году. Генеральный директор Илон Маск заявил, что его выпуск ожидается где-то в этом году.

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