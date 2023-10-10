Китайские СМИ заметили приложения, связанные с порнографией, в магазине Apple

Газета Southern Metropolis Daily из Гуанчжоу сообщила, что обнаружила в китайском магазине приложений Apple три таких приложения, в том числе Xuexi Xinde Zimu.

Одно из этих приложений Xuexi Xinde Zimu, что переводится как «Изучение синдхских алфавитов» на английском языке, было самым загружаемым бесплатным iOS-приложением в стране во время недавних национальных праздников.

По сообщениям местных СМИ, эти приложения, которые направляли пользователей на порнографические сайты или сайты с азартными играми, впоследствии были удалены.

Вредоносные приложения были обнаружены, несмотря на строгую политику Apple в отношении такого контента и репутацию китайского App Store как более чистой платформы по сравнению с материковыми магазинами Android.

Тем не менее, это был не первый случай, когда в китайском магазине приложений Apple была обнаружена вредоносная программа. По сообщениям местных СМИ, в июле там было обнаружено приложение Small Fat Answer, которое перенаправляло пользователей на порносайты.