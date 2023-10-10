Засуха в бразильской Амазонии вызывает серьезные опасения

01:09 2023-10-10
Засуха в бразильской Амазонии вызывает серьезные опасения

Сообщества, зависящие от водных путей тропических лесов Амазонки, оказались в затруднительном положении без поставок топлива, продуктов питания и фильтрованной воды.

Десятки речных обитателей погибли и были выброшены на берег. А на поверхности воды плавают тысячи безжизненных рыб.

Это лишь первые мрачные видения сильной засухи, охватившей бразильскую Амазонию. Исторически низкий уровень воды затронул сотни тысяч людей и диких животных. 

Поскольку эксперты предсказывают, что засуха может продлиться до начала 2024 года, проблемы будут только усугубляться.

По данным CEMADEN, бразильского центра предупреждения о стихийных бедствиях, в восьми бразильских штатах зафиксировано самое низкое количество осадков в период с июля по сентябрь за более чем 40 лет. 

Засуха затронула большинство основных рек Амазонии, крупнейшего бассейна мира, на долю которого приходится 20% запасов пресной воды на планете.

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