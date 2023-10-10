Лидеры ОПЕК выступили в пользу ископаемого топлива

Министры энергетики Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Ирака, трех крупнейших членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) собрались в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на климатическую неделю ООН на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

ОАЭ примут климатический саммит COP28, который пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.

Саммит дает правительствам возможность попытаться ускорить действия по сдерживанию глобального потепления, чтобы предотвратить самые разрушительные последствия экстремальных погодных условий после года рекордных температур, лесных пожаров и засухи.

Отчеты на данный момент показывают, что страны не могут достичь цели ООН по удержанию повышения глобальной температуры ниже 2 градусов по Цельсию выше доиндустриального уровня и прилагать усилия по ограничению его до 1,5°C.