Лидеры ОПЕК выступили в пользу ископаемого топлива

01:12 2023-10-10
Лидеры ОПЕК выступили в пользу ископаемого топлива

Лидеры ОПЕК заявили в воскресенье, что нефть и газ не должны подвергаться стигматизации в дебатах о климате, и что отрасль должна сыграть свою роль в упорядоченном энергетическом переходе.

Министры энергетики Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Ирака, трех крупнейших членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) собрались в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на климатическую неделю ООН на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

ОАЭ примут климатический саммит COP28, который пройдет в Дубае с 30 ноября по 12 декабря.

Саммит дает правительствам возможность попытаться ускорить действия по сдерживанию глобального потепления, чтобы предотвратить самые разрушительные последствия экстремальных погодных условий после года рекордных температур, лесных пожаров и засухи.

Отчеты на данный момент показывают, что страны не могут достичь цели ООН по удержанию повышения глобальной температуры ниже 2 градусов по Цельсию выше доиндустриального уровня и прилагать усилия по ограничению его до 1,5°C.

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