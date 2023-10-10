Зомби-вирусы просыпаются спустя 50 000 лет из-за потепления планеты

73-летний Клавери провел более десяти лет, изучая вирусы, в том числе вирусы возрастом почти 50 000 лет, обнаруженные глубоко в слоях вечной мерзлоты Сибири.

В прошлом году команда Клавери опубликовала исследование, показывающее, что они извлекли из вечной мерзлоты Сибири несколько древних вирусов, каждый из которых остался заразным.

Волна жары в Сибири летом 2016 года активизировала споры сибирской язвы, что привело к десяткам инфекций, в результате которых погиб ребенок и тысячи оленей.

В июле этого года отдельная группа ученых опубликовала результаты, показывающие, что даже многоклеточные организмы могут выжить в условиях вечной мерзлоты в неактивном метаболическом состоянии, называемом криптобиозом.

Они успешно реанимировали 46 000-летнего круглого червя из вечной мерзлоты Сибири, просто увлажнив его.

Клавери впервые продемонстрировал, что «живые» вирусы можно извлечь из вечной мерзлоты Сибири и успешно возродить в 2014 году. По соображениям безопасности его исследования были сосредоточены только на вирусах, способных заражать амеб, которые достаточно далеки от человеческого вида, чтобы избежать любого риска непреднамеренного заражения.