Зомби-вирусы просыпаются спустя 50 000 лет из-за потепления планеты

01:29 2023-10-10
Зомби-вирусы просыпаются спустя 50 000 лет из-за потепления планеты

Вирусолог Жан-Мишель Клавери совершил двухнедельный поход на кишащие комарами берега реки Колымы в России, чтобы раскрыть правду о зомби-вирусах.

73-летний Клавери провел более десяти лет, изучая вирусы, в том числе вирусы возрастом почти 50 000 лет, обнаруженные глубоко в слоях вечной мерзлоты Сибири.

В прошлом году команда Клавери опубликовала исследование, показывающее, что они извлекли из вечной мерзлоты Сибири несколько древних вирусов, каждый из которых остался заразным.

Волна жары в Сибири летом 2016 года активизировала споры сибирской язвы, что привело к десяткам инфекций, в результате которых погиб ребенок и тысячи оленей. 

В июле этого года отдельная группа ученых опубликовала результаты, показывающие, что даже многоклеточные организмы могут выжить в условиях вечной мерзлоты в неактивном метаболическом состоянии, называемом криптобиозом. 

Они успешно реанимировали 46 000-летнего круглого червя из вечной мерзлоты Сибири, просто увлажнив его.

Клавери впервые продемонстрировал, что «живые» вирусы можно извлечь из вечной мерзлоты Сибири и успешно возродить в 2014 году. По соображениям безопасности его исследования были сосредоточены только на вирусах, способных заражать амеб, которые достаточно далеки от человеческого вида, чтобы избежать любого риска непреднамеренного заражения.

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