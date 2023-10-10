США направили крупнейший военный корабль в мире в сторону Израиля

Это крупнейший в мире военный корабль США «Джеральд Р. Форд», который представляет собой инновационную боевую платформу.

судно, введенное в эксплуатацию в 2017 году, является первым новым авианосцем, спроектированным США за четыре десятилетия.

Плавучая крепость длиной 1100 футов от носа до кормы длиннее трех футбольных полей вместе взятых. Он оснащен двумя современными ядерными реакторами.

Корабль оснащен разнообразным вооружением, предназначенным для защиты от атак и запуска тяжеловооруженных самолетов на сотни миль в любом направлении.

По данным Naval Technology, корабль может перевозить до 90 самолетов, включая истребители F-35.