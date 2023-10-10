Volkswagen готовится выпустить электромобиль ID 1 менее чем за 17 000 фунтов стерлингов

01:37 2023-10-10
Volkswagen готовится выпустить электромобиль ID 1 менее чем за 17 000 фунтов стерлингов

Volkswagen работает над разработкой электрического хэтчбека ID 1 стоимостью менее 17 000 фунтов стерлингов, который появится в продаже в ближайшие пять лет.

Новый электромобиль станет преемником городского автомобиля e-Up. Используя новую специальную электрическую платформу, которая ляжет в основу аналогичных моделей родственных брендов Cupra и Skoda, ID 1 будет находиться ниже серийной версии недавно представленного концепта ID 2all, который VW планирует продавать примерно за 22 500 фунтов стерлингов.

Подробности архитектуры нового автомобиля пока не разглашаются, но он будет отличаться от платформы MEB Entry, которую используют ID 2,  Cupra Raval и компактный кроссовер Skoda, которые будут производиться в Испании с 2025 года.

Новая платформа будет разработана Volkswagen Group, при этом Skoda, как предполагается, будет играть ключевую роль, и будет предназначена для автомобилей, внутреннее пространство которых во многом аналогично VW Polo.

Название модели еще не утверждено. Однако руководитель бренда Volkswagen Томас Шефер отказался исключать ID 1 или ID Polo, хотя и заявил, что использование классических названий моделей будет зарезервировано для настоящих преемников оригинала.

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