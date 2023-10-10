Климатический кризис обходится в 16 миллионов долларов в час

01:40 2023-10-10
Климатический кризис обходится в 16 миллионов долларов в час

Согласно новой оценке, ущерб, причиненный климатическим кризисом из-за экстремальных погодных условий, на протяжении последних 20 лет обходился в 16 миллионов долларов в час.

За последние десятилетия ураганы, наводнения, волны тепла и засухи унесли множество жизней и уничтожили значительную часть собственности, а глобальное потепление сделало эти явления более частыми и интенсивными. 

Исследование является первым, в котором подсчитана глобальная цифра увеличения затрат, непосредственно связанных с глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека.

Было обнаружено, что средние затраты в период с 2000 по 2019 год составляли 140 миллиардов долларов в год, хотя эта цифра значительно варьируется от года к году. 

Последние данные показывают, что в 2022 году затраты составят 280 миллиардов долларов. 

Исследователи говорят, что отсутствие данных, особенно в странах с низкими доходами, означает, что цифры, вероятно, будут серьезно занижены. Дополнительные климатические издержки, такие как снижение урожайности и повышение уровня моря, также не были включены.

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