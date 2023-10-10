Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование гендерного разрыва на рабочем месте

Это исследование помогает объяснить, почему женщины во всем мире реже, чем мужчины, работают и зарабатывают меньше денег, когда они это делают.

Объявление стало небольшим шагом к сокращению гендерного разрыва среди лауреатов Нобелевской премии по экономике: из 93 лауреатов по экономике Голдин является лишь третьей женщиной, удостоенной этой премии, и первой женщиной, ставшей единственным лауреатом за любой год.

Только около половины женщин в мире имеют оплачиваемую работу, в отличие от 80% мужчин. Экономисты считают этот разрыв упущенной возможностью: рабочие места часто не достаются наиболее квалифицированным людям, потому что женщины либо не конкурируют за работу, либо к ним не относятся должным образом.

Кроме того, сохраняющийся разрыв в оплате труда не позволяет женщинам искать работу или продолжать свое образование, чтобы претендовать на более продвинутые возможности трудоустройства.