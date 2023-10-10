На АЭС в Южной Каролине треснула еще одна топливная труба

По данным Комиссии по ядерному регулированию США, за последние 20 лет небольшие трещины обнаруживались полдюжины раз в трубах, по которым топливо поступает к аварийным генераторам, обеспечивающим охлаждающую воду для реактора в случае отключения электроэнергии на электростанции VC Summer недалеко от Колумбии.

Трещина впервые появилась на трубке дизельного топлива в 2003 году, и с тех пор на подобных трубах появлялись и другие трещины.

По данным NRC, во время 24-часового испытания системы в ноябре небольшая утечка дизельного топлива увеличилась.

Недавно компания Dominion обратилась с просьбой продлить лицензию на эксплуатацию атомной электростанции еще на 40 лет.