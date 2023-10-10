Азиатские игры завершились победой Китая в медальном зачете

В Азиатских играх участвует больше спортсменов, чем на летних Олимпийских играх следующего года в Париже. В мероприятии приняли участие около 12 500 человек, тогда как во Франции ожидается около 10 500 человек.

На Играх были представлены все традиционные олимпийские виды спорта, а также один вид спорта, который будет представлен в следующем году в Париже — брейкинг или брейк-данс. И еще один – крикет, который будет включен либо в Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе, либо в 2032 году в Брисбене.

Здесь также проводились соревнования, которых больше нигде нет в мультиспортивных мероприятиях: гонки на лодках-драконах, кабадди, сепактакрау (фут-волейбол), баскетбол 3x3 и катание на роликовых коньках.

Сообщается, что Китай потратил около 30 миллиардов долларов на то, чтобы подготовить Ханчжоу как грандиозную сцену, чтобы продемонстрировать свою экономическую мощь соседям, произвести впечатление на местное население и продвинуть город.