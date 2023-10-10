Индия требует от производителей электроскутеров вернуть помощь в размере 60 миллионов долларов

Когда Индия решила предпринять согласованные действия по озеленению крупнейшего в мире рынка двухколесных транспортных средств, почти за одну ночь появилось множество стартапов по производству электроскутеров.

В прошлом году волна возгораний электрических скутеров, в том числе велосипедов от Okinawa Autotech International Pvt и Ola Electric Mobility Pvt, побудила правительство проверить, соблюдают ли компании нормы локализации.

Оказалось, что некоторые производители импортировали готовые к использованию детали, в основном из Китая, и, таким образом, практически не контролировали качество своей конечной продукции.

По данным BloombergNEF, только 1,3% из 3,8 миллионов легковых автомобилей, проданных в прошлом году в Индии, были электрическими. Для сравнения: в некоторых городах Китая каждый третий проданный новый автомобиль теперь электрический.