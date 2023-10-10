Китай планирует 50-процентный рост вычислительной мощности в гонке с США

02:05 2023-10-10
Китай планирует 50-процентный рост вычислительной мощности в гонке с США

Китай стремится увеличить совокупную вычислительную мощность страны более чем на 50% к 2025 году, поскольку Пекин уделяет больше внимания инновациям в области суперкомпьютеров и искусственного интеллекта.

Этот план реализуется на фоне растущей конкуренции между Китаем и США во многих высокотехнологичных областях, от полупроводников и суперкомпьютеров до искусственного интеллекта, включая контроль США за экспортом оборудования для производства чипов.

В плане, опубликованном шестью департаментами Пекина, включая Министерство промышленности и информационных технологий (МИИТ), поставлена цель достичь к 2025 году общей вычислительной мощности Китая 300 EFLOPS.

В августе МИИТ сообщил, что вычислительная мощность Китая достигла 197 EFLOPS в этом году по сравнению со 180 EFLOPS в 2022 году. Министерство заявило, что ставит Китай на второе место после США, но не уточнило масштабы вычислительной мощности США, на которые оно ссылается. 

Согласно плану, Китай стремится построить больше центров обработки данных по всей стране, чтобы облегчить бизнесу доступ к вычислительной мощности.

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