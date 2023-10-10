Tesla достигла беспрецедентного рубежа всего за 15 лет

02:20 2023-10-10
Tesla достигла беспрецедентного рубежа всего за 15 лет

За 15 лет Tesla прошла путь от дорогой новинки до обычного зрелища на дорогах по всему миру и одного из самых популярных брендов автомобилей на экологически чистой энергии на планете.

По данным сайта электромобилей Licarco, в 2008 году Tesla продала около 100 электромобилей модели Roadster. За 15 лет было продано более 4 млн машин бренда.

Только в 2023 году по всему миру было продано около 900 000 автомобилей Tesla, а до конца года еще целых три месяца.

Аккаунт Tesla Charging на X, ранее известном как Twitter, объявил 7 сентября, что Tesla достигла огромного рубежа: теперь по всему миру установлено 50 000 нагнетателей. 

Поскольку в одном месяце 2012 года, очевидно, было доступно только шесть, достижение этого числа является чрезвычайно впечатляющим достижением за относительно короткий промежуток времени.

В апреле 2023 года по всему миру было установлено 45 000 нагнетателей, то есть 5 000 были добавлены в сеть менее чем за полгода.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Репина
02:29

Светлана Репина

Министры иностранных дел ЕС встретятся 11 октября, чтобы обсудить ситуацию в Израиле

Министры иностранных дел ЕС встретятся 11 октября, чтобы обсудить ситуацию в Израиле

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сообщил в социальной сети X, ранее известной как Twitter, о предстоящей экстренной встрече глава МИД стран Евросоюза.
Светлана Репина
02:26

Светлана Репина

Илон Маск раскритиковал пост верховного лидера Ирана о нападении ХАМАС на Израиль

Илон Маск раскритиковал пост верховного лидера Ирана о нападении ХАМАС на Израиль

Илон Маск в воскресенье отметил пост верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в котором прославлялись нападения ХАМАС на Израиль, и сказал, что заявление Хаменеи ясно дало понять, что цель Ирана - уничтожитьИзраиль.
Светлана Репина
02:23

Светлана Репина

НАСА и Boeing объединяют усилия для создания самолетов следующего поколения

НАСА и Boeing объединяют усилия для создания самолетов следующего поколения

В рамках проекта «Демонстратор устойчивого полета» НАСА и Boeing объединили усилия для создания X-66A, самолета следующего поколения, который позволит оптимизировать использование энергии.
Светлана Репина
02:05

Светлана Репина

Китай планирует 50-процентный рост вычислительной мощности в гонке с США

Китай планирует 50-процентный рост вычислительной мощности в гонке с США

Китай стремится увеличить совокупную вычислительную мощность страны более чем на 50% к 2025 году, поскольку Пекин уделяет больше внимания инновациям в области суперкомпьютеров и искусственного интеллекта.
Светлана Репина
02:01

Светлана Репина

Индия требует от производителей электроскутеров вернуть помощь в размере 60 миллионов долларов

Индия требует от производителей электроскутеров вернуть помощь в размере 60 миллионов долларов

Правительство требует, чтобы шесть компаний, включая Hero Electric Vehicles Pvt, когда-то ведущего производителя элктроскутеров в Индии, вернули 5 миллиардов рупий (60 миллионов долларов США) субсидий за нарушение правил локализации.
Светлана Репина
01:56

Светлана Репина

На Гаити бандиты пытались похитить пастора во время церковной службы

На Гаити бандиты пытались похитить пастора во время церковной службы

Атака бандитов на церковь произошла во время прямой трансляции церковной службы на Гаити на Facebook