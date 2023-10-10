Tesla достигла беспрецедентного рубежа всего за 15 лет

По данным сайта электромобилей Licarco, в 2008 году Tesla продала около 100 электромобилей модели Roadster. За 15 лет было продано более 4 млн машин бренда.

Только в 2023 году по всему миру было продано около 900 000 автомобилей Tesla, а до конца года еще целых три месяца.

Аккаунт Tesla Charging на X, ранее известном как Twitter, объявил 7 сентября, что Tesla достигла огромного рубежа: теперь по всему миру установлено 50 000 нагнетателей.

Поскольку в одном месяце 2012 года, очевидно, было доступно только шесть, достижение этого числа является чрезвычайно впечатляющим достижением за относительно короткий промежуток времени.

В апреле 2023 года по всему миру было установлено 45 000 нагнетателей, то есть 5 000 были добавлены в сеть менее чем за полгода.