НАСА и Boeing объединяют усилия для создания самолетов следующего поколения

По данным НАСА, X-66A в конечном итоге может привести к снижению расхода топлива на 30% по сравнению с нынешними моделями самолетов, что значительно снизит загрязнение окружающей среды.

Самолет специально разработан, чтобы помочь Соединенным Штатам достичь своей цели по достижению нулевого загрязнения в авиации к 2050 году.

Х -66А будет узкофюзеляжным пассажирским самолетом, модифицированным на базе самолета MD-90. Конструкторы заменят крылья и двигатели самолета, укоротят фюзеляж и добавят более длинные и тонкие крылья с поддерживающими аэродинамическими фермами.

Сокращение загрязнения, вызывающего потепление планеты, вызванного воздушными путешествиями, является важным шагом на пути к более зеленой планете. Авиация генерирует около 2,5% всего углеродного загрязнения во всем мире.