Илон Маск раскритиковал пост верховного лидера Ирана о нападении ХАМАС на Израиль

«Официальная позиция Хаменеи ясна: фактической целью является уничтожение Израиля, а не просто поддержка палестинцев», — написал Маск в своем сообщении на X, платформе, ранее известной как Twitter.

«Этого не произойдет», — продолжил Маск. «Все, что на самом деле происходит, десятилетие за десятилетием, представляет собой бесконечный цикл насилия и мести. Разжигание огня ненависти не работает. Возможно, пришло время подумать о чем-то другом».

Заявление Маска стало ответом на пост Хаменеи, в котором восхвалялось неизбирательное убийство израильских посетителей концертов и включалась видеозапись того, как они спасаются бегством, когда на заднем плане были слышны выстрелы.

«Даст Бог, рак узурпаторского сионистского режима будет искоренен руками палестинского народа и сил Сопротивления во всем регионе», — написал Хаменеи вместе с видеозаписью.