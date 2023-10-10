Министры иностранных дел ЕС встретятся 11 октября, чтобы обсудить ситуацию в Израиле

Они встретятся, чтобы обсудить ответы и следующие шаги ЕС, включая рассмотрение аспектов помощи в целях развития.

Еврокомиссия также заявила в понедельник, что рассматривает последствия своей помощи в целях развития.

«Комиссия в настоящее время оценивает, как недавние трагические события могут повлиять на нашу текущую и будущую помощь в целях развития», — заявил журналистам в понедельник представитель Еврокомиссии.

«Финансирование ЕС поддерживает большинство основных услуг для палестинского населения, а также способствует прямому финансированию палестинских властей».

Министры ЕС встретятся в Маскате (Оман), где уже была запланирована встреча министров иностранных дел ЕС и Совета сотрудничества стран Персидского залива.