Министры иностранных дел ЕС встретятся 11 октября, чтобы обсудить ситуацию в Израиле

02:29 2023-10-10
Министры иностранных дел ЕС встретятся 11 октября, чтобы обсудить ситуацию в Израиле

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель сообщил в социальной сети X, ранее известной как Twitter, о предстоящей экстренной встрече глава МИД стран Евросоюза.

Они встретятся, чтобы обсудить ответы и следующие шаги ЕС, включая рассмотрение аспектов помощи в целях развития.

Еврокомиссия также заявила в понедельник, что рассматривает последствия своей помощи в целях развития.

«Комиссия в настоящее время оценивает, как недавние трагические события могут повлиять на нашу текущую и будущую помощь в целях развития», — заявил журналистам в понедельник представитель Еврокомиссии.

«Финансирование ЕС поддерживает большинство основных услуг для палестинского населения, а также способствует прямому финансированию палестинских властей».

Министры ЕС встретятся в Маскате (Оман), где уже была запланирована встреча министров иностранных дел ЕС и Совета сотрудничества стран Персидского залива.

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