Вьетнамские агенты пытались установить шпионское ПО на телефоны американских законодателей и журналистов

02:37 2023-10-10
Вьетнамские агенты пытались установить шпионское ПО на телефоны американских законодателей и журналистов

Согласно расследованию Amnesty International и консорциума СМИ, агенты вьетнамского правительства, очевидно, атаковали нескольких американских законодателей и журналистов шпионским ПО.

Агенты использовали публикации на X, платформе, ранее известной как Twitter. Член палаты представителей Майкл МакКол (республиканец от штата Техас) и сенатор Джон Хувен (республиканец от штата Коннектикут), Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут) и Гэри Питерс (демократ от штата Мичиган) были отмечены в сообщениях ранее в этом году, содержащих вредоносные ссылки для установки шпионского ПО Predator.

Большинство постов на X поступило из аккаунта @Joseph_Gordon16, который с тех пор исчез из платформы социальных сетей и часто содержал ссылки, имитирующие новостные сайты.

Amnesty International заявила, что ее выводы предполагают, что за шпионской кампанией могут стоять агенты вьетнамских властей или лица, действующие от их имени.

Группа заявила, что Министерство общественной безопасности Вьетнама подписало соглашение с компанией, связанной с разработчиками Predator.

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