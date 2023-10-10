Папа Римский Франциск раскритиковал западный образ жизни

В его последнем послании критикуется крупная промышленность за безответственную практику и мировые правительства за отсутствие вмешательства в борьбу с «необратимым» экологическим ущербом.

Папа Франциск сравнил выбросы отдельных жителей Соединенных Штатов с жителями Китая, заявив, что первые выбрасывают в два раза больше, чем вторые, и критикуя безответственный образ жизни, связанный с западной моделью.

Тем временем Папа также призвал крупный бизнес отдавать приоритет краткосрочным прибылям над долгосрочной безопасностью.

Он выступил против членов Римско-католической церкви, которые отвергают влияние или даже существование глобального потепления.

В своем обращении в 2015 году Папа Франциск написал, что Земля начинает выглядеть как огромная куча грязи.