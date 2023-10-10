Ушла из жизни звезда сериала «Клан» актриса Катаржина Мерницка

07:31 2023-10-10
Ушла из жизни звезда сериала «Клан» актриса Катаржина Мерницка

59-летняя артистка состоялась также, как инструктор восточных практик тай-чи и цигун.

В возрасте 59 лет умерла польская актриса Катажина Мерницка, сообщает 5-tv.ru.

Звезда театра и кино ушла из жизни еще 4-го октября, уточняет издание, но об этом известно стало только сейчас. Причины смерти не называются.

Мерницка широкому зрителю известна по ролям в таких фильмах, как «В лабиринте», «Клан»,«Ночная съемка»,  «Райская птица», «Да здравствует любовь!», «Скандал из-за Баси».

После 12-ти лет непрерывных съемок и выступлений в театре актриса завершила свою карьеру. По ее словам, причиной этому послужил постоянный стресс.

Мерницка решила заняться йогой, и в итоге стала инструктором восточных практик тай-чи и цигун.

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