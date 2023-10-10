Иосиф Пригожин не может дозвониться до своих родных в Израиле

Продюсер Иосиф Пригожин волнуется за родных, проживающих в Израиле, сообщает 5-tv.ru. По словам бизнесмена, его мать проживает там более 30 лет.

Она себя нормально чувствует. Ситуация сложная, сестры и братья у меня живут на границе, и в этом смысле имеется беспокойство. Но они там живут давно, а у меня родственников много в Израиле, - поделился муж Валерии.

Пригожин уточнил, что его родственники с 70-х годов проживают в разных частях земли обетованной.

Кто-то в бомбоубежищах, а кто-то в подвале ночевал. Я созванивался - слава богу, мама жива и здорова, она уже дома. Там почти во всех домах есть бомбоубежища. Если раздается сирена, они направляются туда. Информацию о происходящем получаю от родственников, если до них дозваниваюсь, — рассказал продюсер.

И добавил, что он до сих пор не может дозвониться до одного брата и сестры.

Как утверждает продюсер, он тоже планировал на два-три дня улететь в Израиль, чтобы навестить маму, однако эти планы пришлось отменить.