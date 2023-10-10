Фигурист Алексей Ягудин готовится к операции на колене

07:55 2023-10-10
Фигурист Алексей Ягудин готовится к операции на колене

Спортсмен надеялся избавиться от боли при помощи медикаментов, однако на деле проблемы оказались более серьезными.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин имеет проблемы со здоровьем. По этой причине знаменитый фигурист вынужден периодически останавливать свои выступления на льду. 

Как уточняет Рrozvezd.info, спортсмена беспокоят боли в колене. Ягудин надеялся избавиться от них при помощи медикаментов, однако на деле проблемы оказались более серьезными. После осмотра Алексея врачи настояли на срочной операции.

О том, что в ближайшее время фигурист перенесет хирургическое вмешательство, также подтвердил его близкий друг Илья Авербух.

Спортсмен из-за предстоящей операции уже отменил ближайшие выступления. Когда Алексей сможет опять выйти на лед, никто пока сказать не может. Сам Ягудин надеется вернуться на лед до Нового года.

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