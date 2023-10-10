Фигурист Алексей Ягудин готовится к операции на колене

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин имеет проблемы со здоровьем. По этой причине знаменитый фигурист вынужден периодически останавливать свои выступления на льду.

Как уточняет Рrozvezd.info, спортсмена беспокоят боли в колене. Ягудин надеялся избавиться от них при помощи медикаментов, однако на деле проблемы оказались более серьезными. После осмотра Алексея врачи настояли на срочной операции.

О том, что в ближайшее время фигурист перенесет хирургическое вмешательство, также подтвердил его близкий друг Илья Авербух.

Спортсмен из-за предстоящей операции уже отменил ближайшие выступления. Когда Алексей сможет опять выйти на лед, никто пока сказать не может. Сам Ягудин надеется вернуться на лед до Нового года.