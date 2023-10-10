Жена Комиссаренко после скандала с ее прошлым покинула мужа и улетела в США

08:04 2023-10-10
Жена Комиссаренко после скандала с ее прошлым покинула мужа и улетела в США

О разводе пара не объявляла, но разговоры на эту тему ходят уже несколько недель. Сейчас муж и жена оказались по разные стороны океана.

Слава Комиссаренко менее месяца назад объявил о женитьбе. Но спустя несколько дней после свадьбы выяснилось, что жена комика снималась в видео для взрослых.

По всей вероятности, влюбленные после разгоревшегося в связи с этим скандала разлучились.

О разводе пара не объявляла, но разговоры на эту тему ходят уже несколько недель. Слава сейчас колесит с туром по Европе, а его жена гуляет по Штатам.

Юлия Шашкова в личном блоге опубликовала ролик, где она красуется перед камерой. Похоже, девушка не сильно переживает из-за случившегося.

Как все-таки здорово быть ментально и физически здоровой, — отметила она.

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