Умер актер Джексон Энтони, пострадавший в ДТП со слоном

Известный артист из Шри-Ланки Джексон Энтони скончался после страшной дорожной аварии с диким слоном, которая произошла в июле прошлого года.

На протяжении этого времени доктора боролись за его жизнь, однако 9-го октября артиста не стало, ему было 65 лет, сообщает 5-tv.ru.

В тот роковой день актер, его младший брат Саман и их друг возвращались со съемок. Неожиданно на дорогу вышел слон, в которого влетело авто.

После страшного ДТП артиста госпитализировали, он перенес семичасовую операцию. Джексон Энтони в реанимации находился с 3-го июля 2022-го года по 9-го октября нынешнего.

Джексон Энтони был культовым актером в своей стране. Звезда шестнадцать раз был удостоен национального приза за лучшую мужскую роль.