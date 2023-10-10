Светлана Хоркина призвала российских спортсменов к байкоту Олимпиады-2024

08:34 2023-10-10
Светлана Хоркина призвала российских спортсменов к байкоту Олимпиады-2024

От них потребовали выступать только в нейтральном статусе, отказаться от гимна своей страны и осудить ее политику.

Звезды спорта, которые стали депутатами Государственной думы РФ, высказали противоположные мнения о том, стоит ли действующим спортсменам принимать условия для участия в ближайших Олимпийских играх, которые состоятся в Париже в 2024 году. 

Единственно возможный вариант для этого - нейтральный статус, напоминает Рrozvezd.info. То есть, нужно отказаться от государственного флага и гимна, госфинансирования и осудить военные действия своей страны. Последний пункт стал главным камнем преткновения прославленных чемпионов.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина заявила:

Абсолютно неприемлемо осуждать военные действия страны. На это в МОК нужно ответить однозначно: «Нет!!!».
Это красная черта, которую переходить нельзя. Родина важнее золотых медалей, она - одна. Только бойкот и никакой нейтрализации!

Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк считает, что участие возможно:

Да пусть участвуют. Все равно ведь все знают, что эти спортсмены - из России.
Но от комментирования условий, требуемых принять для поездки на Игры, я лучше воздержусь.

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