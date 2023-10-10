Миллиардер Михаил Фридман рассказал, что прилетел из Израиля в Москву

Основатель консорциума «Альфа-групп» сейчас находится в России. Из-за разгоревшегося конфликта между Израилем и Палестиной миллиардер решил вернуться на родину, сообщает Космополитен.

Российский бизнесмен рассказал, что в Израиль он переехал всего неделю назад.

Сейчас прилетел в Москву из-за сложившейся ситуации, - поделился Фридман.

Бизнесмен заявил, что по окончании боевых действий в Израиле намерен вернуться в эту страну, чтобы остаться там жить.

Михаил Фридман стал первым из крупных российских бизнесменов, которые попали под санкции зимой 2022 года.