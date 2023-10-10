Дочь странно умершей актрисы Екатерины Голубевой через 10 лет повторила ее судьбу

Ина Мария Бартайте, дочь российской актрисы Екатерины Голубевой и режиссера Шарунаса Бартаса из Литвы, погибла весной 2021 года в Вильнюсе. Это случилось через 10 лет после загадочной смерти ее матери.

Как уточняет Космополитен, 24-летняя девушка ехала на велосипеде, когда ее сбил пьяный водитель.

Родители Ины познакомились на съемках фильма «Три истории» Бартаса, у них завязался роман. Позже Голубева переехала во Францию.

Мама Ины после этого сыграла еще в некоторых фильмах и обрела популярность у европейского зрителя. Женщина развелась с мужем, когда ее дочери было 5 лет. У нее на тот момент также был сын Дмитрий - от первого брака с российским онкологом Андреем Каприным.

После Бартаса Голубева стала возлюбленной французского режиссера Леоса Каракса, и в этом союзе родила третьего ребенка: дочь Анастасию. Фильм Каракса «Пола Х» с Голубевой в главной роли номинировали на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Актриса, по слухам, страдала затяжными депрессивными периодами. И, когда прохожие обнаружили ее мертвой на станции метро в Париже, одной из версий было самоубийство. По другой - что убийцы подкинули тело в подземку.

Екатерина Голубева скончалась в 44 года. Ина Мария Бартайте тоже пошла по стопам матери, но карьеру построить не успела. До своего 25-летия девушка не дожила всего месяц.