Шац ответил отказом на призыв покинуть Израиль на фоне нападения ХАМАС

Известно, что Михаил Шац уехал из РФ в прошлом году, обосновавшись в Израиле, где продолжил заниматься творчеством.

7 октября, в день нападения на израильское государство радикалов, Шац вылетел с рабочей поездкой в Европу.

Вернулся в страну комик для того, чтобы быть с народом в тяжелое для него время.

Михаил заявил, что желает помочь израильтянам, чем сможет. Он готов сдавать кровь, перевозить раненых, все необходимое на собственном авто.