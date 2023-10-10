Шац ответил отказом на призыв покинуть Израиль на фоне нападения ХАМАС

Известно, что Михаил Шац уехал из РФ в прошлом году, обосновавшись в Израиле, где продолжил заниматься творчеством.
7 октября, в день нападения на израильское государство радикалов, Шац вылетел с рабочей поездкой в Европу.
Вернулся в страну комик для того, чтобы быть с народом в тяжелое для него время.
Михаил заявил, что желает помочь израильтянам, чем сможет. Он готов сдавать кровь, перевозить раненых, все необходимое на собственном авто.
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