Ученые назвали количество ступеней, которое надо ежедневно преодолевать для здоровья сердца

Недавно врачи развенчали «теорию 10 тысяч шагов», заявив: чтобы на самом деле продлить себе жизнь, стоит присмотрелись к лестницам. И выяснили, насколько часто нужно подниматься по ступеням, чтобы сократить риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Вокруг света.

Для проверки этого утверждения ученые американского Университета Тулейн изучили проведенные на 458 860 людях исследования, которые хранятся в биобанке Великобритании. В анализ были включены генетический риск и высокое кровяное давление.

В результате было установлено: подъем по лестнице снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно для тех, у кого подобного риска в анамнезе не было.

В частности, риск сердечно-сосудистых заболеваний падал на 20 процентов у тех граждан, которые проходили по лестнице не меньше 50 шагов в день. Проще говоря, чтобы улучшить работу сердца, достаточно подниматься в день всего по пяти лестничным пролетам.