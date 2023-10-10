Ученые назвали количество ступеней, которое надо ежедневно преодолевать для здоровья сердца

Недавно врачи развенчали «теорию 10 тысяч шагов», заявив: чтобы на самом деле продлить себе жизнь, стоит присмотрелись к лестницам. И выяснили, насколько часто нужно подниматься по ступеням, чтобы сократить риск сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Вокруг света.
Для проверки этого утверждения ученые американского Университета Тулейн изучили проведенные на 458 860 людях исследования, которые хранятся в биобанке Великобритании. В анализ были включены генетический риск и высокое кровяное давление.
В результате было установлено: подъем по лестнице снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Особенно для тех, у кого подобного риска в анамнезе не было.
В частности, риск сердечно-сосудистых заболеваний падал на 20 процентов у тех граждан, которые проходили по лестнице не меньше 50 шагов в день. Проще говоря, чтобы улучшить работу сердца, достаточно подниматься в день всего по пяти лестничным пролетам.
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