Звезда сериала "Воронины" Волкова сообщила причину попадания своего супруга в больницу

Екатерина Волкова объяснила, что ее мужу удалили зуб мудрости вечером. Пока действовал наркоз, держался и возлюбленный актрисы.
На утро мужчина почувствовал головокружение, которое не посчитал стоящим внимания. В итоге он грохнулся в обморок и разбил себе подбородок.
Пришлось ехать в больницу и накладывать швы, так как рана оказалась серьезной.
Волкова рассказала, что с лишившимся чувств супругом справиться ей помогла соседка.
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