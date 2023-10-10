Звезда сериала "Воронины" Волкова сообщила причину попадания своего супруга в больницу

Екатерина Волкова объяснила, что ее мужу удалили зуб мудрости вечером. Пока действовал наркоз, держался и возлюбленный актрисы.

На утро мужчина почувствовал головокружение, которое не посчитал стоящим внимания. В итоге он грохнулся в обморок и разбил себе подбородок.

Пришлось ехать в больницу и накладывать швы, так как рана оказалась серьезной.

Волкова рассказала, что с лишившимся чувств супругом справиться ей помогла соседка.