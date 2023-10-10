Стоимость новой квартиры Билана рядом с Кремлем названа

Ранее Дима Билан хвастался, что является теперь собственником квартиры в центре российской столицы, окна которой выходят на Красную площадь.

Также исполнитель отметил, что в шаговой доступности от его нового жилья находится Гнесинское училище.

Агент по недвижимости Ольга Шлепарева очертила "коридор" цен на жилые дома с видом на Кремль. Стоимость квадратного метра в этом месте составляет от 500 000 до 900 000 российских рублей, а если до Кремля рукой подать, то 700 000 - 900 000 рублей.

Эксперт отметила, что стоимость новой жилплощади Билана зависит и от площади.

Как правило, метраж квартир звезд в центре главного города государства превышает 200 кв.м.