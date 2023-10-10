Daily Mail: Нур Альфалла, молодая возлюбленная Аль Паччино, бросила его

Теперь уже бывшая девушка Аль Паччино Нур Альфаллах появилась в компании миллиардера Николаса Берггрюена в Лос-Анджелесе на концерте Стинга в первый раз после расставания в 2020 году.
Известно, что Альфаллах и Пачино решают в настоящее время вопрос об опекунстве над недавно родившимся сыном.
Девушка хочет, чтобы наследник жил с ней, а родитель выплачивал алименты на его содержание.
Напомним, что 15 июня текущего года звезда Голливуда примерил статус отца уже в четвертый раз.
Ранее сообщалось, что Паччино настоял на ДНК-тесте, убедившись, что Альфаллах родила ребенка от него.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__