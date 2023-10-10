Лариса Долина и Ирина Апексимова

Как выяснилось, Ирина решила изучить свое генеалогическое древо и узнала, что их матери, проживающие обе в Одессе, приходятся друг другу двоюродными сестрами.

Ни Долина, ни Апексимова не понимают, почему о своем родстве они узнали лишь сейчас.

До этого момента знаменитости не были друг с другом знакомы, хотя обе давно вращаются в кругах отечественного шоу-бизнеса.

Чтобы наверстать упущенное, новоиспеченные сестры стараются чаще видеться и поддерживать связь.

Из-за их загруженности на работе встречаются они не так часто, как хотелось бы.