Наследник путешественника Конюхова дал высокую оценку картине Повелитель ветра, которую посмотрел уже целых 3 раза

Оскар Конюхов, наследник путешественника Федора Конюхова, не стал скрывать, что уже 3 раза посмотрел фильм "Повелитель ветра" про своего известного родителя.

Сюжет картины повествует о кругосветном путешествии в 2016 году, когда Конюхов-старший установил мировой рекорд, обогнув Землю за 11 дней 4 часа и 20 минут.

Интересно, что проект снят по книге Конюхова-младшего "С отцом по всем океанам".

Роль главного героя в "Повелителе ветра" исполнил Федор Бондарчук.