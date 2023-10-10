Названное «зелёным золотом» растение способно превратить в наркоманов целые страны

Про существование такого растения, как кокаин (изготавливается из листьев коки), или мак, который служит основой для изготовления различных опиатов, слышали многие. Но мало кто слышал при этом про кат. Что это за растение?

Как уточняет автор канала "Бросаем пить вместе" на платформе Дзен, это вечнозеленый кустарник семейства бересклетовых. Именно его листья имеют наркотический эффект, подобный употреблению кокаина.

В странах Восточной Африки, Аравийского полуострова, Индии, Шри-Ланке употребление ката стало национальным бедствием. Это растение, отмечает автор, сушили и вместо чая пили еще в 7 веке - до изобретения кофе. "Арабский чай" вызывал у людей наркотический эффект и эйфорию.

Несколько веков назад Йемен процветал, был центром торговли и ремесел на Аравийском полуострове, через него в Европу везли кофе и благовония. А сегодня Йемен - в топ самых опасных для посещения регионов. Страна из-за гражданской войны и вооружённых конфликтов постепенно деградировала.

Уровень безработицы сегодня достигает здесь 40 процентов, огнестрельное оружие имеют даже дети.

В Йемене наркотик свободно продается на улицах и рынках. Его жуют повсюду: на свиданиях, запивая кофе. Студенты жуют, чтобы не нервничать на экзаменах.

Цифры при этом шокируют: 90 процентов мужчин и 50 процентов женщин в Йемене довольно плотно сидят на кате. Для них это не вредная привычка или зависимость, а - стиль жизни. Всего в мире около 10 миллионов зависимых от ката.

Несмотря на широкое распространение, листья ката недешевое удовольствие. Мужчины из Сомали могут купить его на последние деньги, даже если в семье нечего есть. Зависимость от ката появляется постепенно, но очень крепко и навсегда привязывает человека.

"Катозависимые" люди обычно редко имеют работу. Они или не хотят, или уже не могут работать. В среднем семья на наркотик тратит около половины доходов, а то и больше.

Растение даёт эйфорию и повышает работоспособность, потому водители на дальние расстояния не ездят без листьев за щекой. Они уверены, что кат активизирует внимание и прогоняет сон.

Но на самом деле оно провоцирует появление таких побочных явлений, как гиперактивность или депрессия, галлюцинация, бессонница, больная печень, чёрные зубы, язва желудка и высокий риск онкологии.

Сомали покупает у Эфиопии кат на полмиллиарда долларов ежегодно. Получается, что за наркотики страна отдаёт отдает половину своего ВВП. Рядом с Эфиопией находится Кения, экспортирующая кат на сумму 250 миллионов долларов в год.

Импортировала кенийский кат и Британия - на сумму 25 миллионов долларов в год. Покупала она также кат и в Эфиопии - на 250 миллионов долларов в год. Но это было до 2014 года, когда еще не ввели закон о запрете поставок этого растения.

И это не первое наступление международного сообщества на кат. Тем не менее, торговля этим растением процветает. Более того, в Йемене даже разгораются племенные войны из-за конфликта людей, которые находятся под действием ката.

Наркоманы и наркодиллеры не скрывают, что они не в состоянии что-то делать без ката. Около 58 процентов территорий в Йемене заняты катом.

В 2000-м году в стране приняли закон, по которому 28 процентов доходов от продажи ката идут в бюджет государства. А на полив этого растения уходит свыше половины от общего потребления воды.