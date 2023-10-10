Горбачев подарил США часть территории СССР, сделку многие считают спорной

1-го июня 1990-го года в Вашингтоне глава МИД СССР Эдуард Шеварднадзе и госсекретарь США Джеймс Бейкер подписали Соглашение о разграничении морских пространств. Согласно Соглашению, Америке передали часть акватории Берингова моря, ранее находившейся под советской юрисдикцией.

Почему возникла такая необходимость?

Как выяснилось, Конвенция о продаже Аляски за подписью российского царя Александра II в 1867-м году не включала положения о разделе морских пространств. В 1976-м году прибрежные государства стали устанавливать рыболовные и экономические зоны, перекрывавшие друг друга в Беринговом и Чукотском морях.

Потому стало необходимым разграничить экономические зоны и континентальный шельф в Беринговом и Чукотском морях, а также - территориальные воды на небольшом участке Берингова пролива (между островами Ратманова и Крузенштерна).

Переговоры по этим территориям начались в 1977 году, и в конечном итоге была принята определенная Конвенцией 1867-го года линия - как основа для разграничения.

К Америке отходили десятки тыс. кв. км экономической зоны СССР и участок континентального шельфа в 46,3 тыс. кв. км в открытой центральной части Берингова моря. СССР отошел участок континентального шельфа всего в 4,6 тыс. кв. км.

В некоторых местах исключительная экономическая зона Америки превысила расстояние от исходных линий в 200 морских миль, что противоречит статье 57 Конвенции ООН по морскому праву от 1982-го года.

Тем не менее, договоренность вступала в силу с 15-го июня 1990-го года. 18-го сентября 1990-го года соглашение ратифицировал Конгресс США, но оно не ратифицировано российским парламентом и применяется пока на временной основе.

Решение по разделу территорий Баренцова моря подвергли критике власти штата Аляска и современной России.