Анна Ардова и Алексей Баталов

Мать Алексея Владимировича, актриса Нина Ольшевская, ушла от его отца, когда будущему актеру было 5 лет. В 1933 году женщина вышла замуж второй раз.

Ее новым избранником стал известный писатель-сатирик Виктор Ардов. В браке родились 2 сына – Михаил и Борис.

Михаил стал писателем, а Борис – актером и кинорежиссером. В первом браке у Михаила и родилась дочь Анна, которую телезрители знают по скетч-шоу «Одна за всех», сериалу «Последний из Магикян» и прочим работам.