Меладзе продал свой дом на Рублевке за 350 000 000 рублей

11:33 2023-10-10
Меладзе продал свой дом на Рублевке за 350 000 000 рублей

Музыкальному продюсеру Константину Меладзе, пребывающему с начала СВО в Италии, удалось продать собственный особняк на Рублевке. За элитную недвижимость он получил 350 000 000 российских рублей.

Телеграм-канал Mash сообщает, что проданный особняк Константином Меладзе находится в коттеджном поселке для богатеев "Миллениум парк" на Рублевке.

По сведениям издания, в настоящее время оформляется вся необходимая документация по сделке о купле-продаже.

Особняк, принадлежавший Меладзе, имеет площадь 700 кв. м.. Здесь имеется камин, хамам, спортивный зал. Дом обставлен мебелью итальянского производства.

Придомовая территория составляет 36 соток.

Известно, что сделка осуществляется под наблюдением матери Константина - Нелли.

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