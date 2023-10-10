Отрастившая бороду американка рассказала, как к ее внешности относится избранник

11:45 2023-10-10
Отрастившая бороду американка рассказала, как к ее внешности относится избранник

Женщина избавлялась от волос на теле 16 лет, но потом решила принять свою естественную внешность и отрастила бороду 10 сантиметров длиной.

Блогерша Коралл Рене из США, переставшая брить свое лицо,  рассказала об отношении любимого к ее внешности, сообщает The Sun.

По словам 30-летней американки, бакенбарды у нее стали расти в 9 лет, а в 12 лет она уже была вынуждена ежедневно удалять волосы на лице.

Я чувствовала, что бритье - единственный способ выжить, - призналась жительница Канзаса.

Она отметила, что окружающие негативно реагируют на ее внешние особенности.

Как оказалось, у Рене диагностирован синдром поликистозных яичников. Это эндокринное нарушение у женщин вызывает ожирение, акне, увеличивает риск развития диабета и провоцирует гирсутизм, то есть патологический рост волос по мужскому типу.

Женщина избавлялась от волос на теле 16 лет, но потом решила принять свою естественную внешность и отрастила бороду 10 сантиметров длиной.

Американка заявила: ее решение поддержали также родные и возлюбленный.

Когда я перестала бриться, мы стали намного счастливее. Он - из-за того, что я наконец стала уверена в себе, а я - потому, что мне больше не больно из-за бритья чувствительной кожи, - заключила Рене.

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