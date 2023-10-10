Фадеев нелестно оценил работу всех пластических хирургов в России

11:52 2023-10-10
Фадеев нелестно оценил работу всех пластических хирургов в России

Музыкальный продюсер Макс Фадеев заявил, что не доверил пластическим хирургам бы даже "заусенец на своем пальце".

Макс Фадеев, которому удалось сбросить 127 килограммов лишнего веса, убежден, что современные "гуру" пластической хирургии работают на количество, а не на качество.

В рамках собственного Телеграм-канала музыкальный деятель резко отозвался о работе пластических хирургов в современном мире, уличив тех в жажде наживы и подчеркнув, что ни за что не доверил бы "таким" медикам удалить даже заусенец на своем пальце.

Продюсер рассказал, что вес сбрасывал под наблюдением врача-диетолога, но в клинику пластической хирургии обратиться так и не решился, хотя подтяжка кожи не была бы лишней в его случае.

Фадеев признался, что ему очень жаль женщин, искалеченных горе-врачами. Вместо того чтобы стать еще красивее, несчастные были изуродованы.

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