Фадеев нелестно оценил работу всех пластических хирургов в России

Макс Фадеев, которому удалось сбросить 127 килограммов лишнего веса, убежден, что современные "гуру" пластической хирургии работают на количество, а не на качество.

В рамках собственного Телеграм-канала музыкальный деятель резко отозвался о работе пластических хирургов в современном мире, уличив тех в жажде наживы и подчеркнув, что ни за что не доверил бы "таким" медикам удалить даже заусенец на своем пальце.

Продюсер рассказал, что вес сбрасывал под наблюдением врача-диетолога, но в клинику пластической хирургии обратиться так и не решился, хотя подтяжка кожи не была бы лишней в его случае.

Фадеев признался, что ему очень жаль женщин, искалеченных горе-врачами. Вместо того чтобы стать еще красивее, несчастные были изуродованы.