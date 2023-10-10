Супруга Комиссаренко Шашкова отправилась в США после того, как избранник узнал о ее работе вебкам-моделью

Недавно выяснилось, что жена комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова в прошлом трудилась в качестве вебкам-модели, но скрыла эту информацию от новоиспеченного супруга.

Когда артист узнал о сомнительном прошлом жены, та отпираться не стала.

Известно, что пока супруги не разводились, но всё к этому идёт.

Психолог и блогер Вероника Степанова убеждена, что Комиссаренко нужно наладить отношения с возлюбленной, так как именно в "такую" девушку он влюбился.