Супруга Комиссаренко Шашкова отправилась в США после того, как избранник узнал о ее работе вебкам-моделью

12:03 2023-10-10
Супруга Комиссаренко Шашкова отправилась в США после того, как избранник узнал о ее работе вебкам-моделью

Юлия Шашкова теперь находится в Штатах, откуда делиться роликами и снимками, отмечая, что хорошо быть "физически и ментально здоровой".

Недавно выяснилось, что жена комика Славы Комиссаренко Юлия Шашкова в прошлом трудилась в качестве вебкам-модели, но скрыла эту информацию от новоиспеченного супруга.

Когда артист узнал о сомнительном прошлом жены, та отпираться не стала.

Известно, что пока супруги не разводились, но всё к этому идёт.

Психолог и блогер Вероника Степанова убеждена, что Комиссаренко нужно наладить отношения с возлюбленной, так как именно в "такую" девушку он влюбился.

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